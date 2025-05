Escort uccisa a coltellate Si cercano testimoni Il fermato un suo stalker

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Vasilica Portincu, escort uccisa a coltellate a Legnano: si cercano testimoni per ricostruire l'aggressione di domenica scorsa. La vittima, trovata senza vita nell’appartamento di via Stelvio, è stata uccisa da un suo stalker, già fermato.

Da Robecco sul Naviglio a Legnano per uccidere la sua amica. Svolta nelle indagini sul brutale omicidio di Vasilica Portincu, la donna di 35 anni trovata senza vita domenica scorsa in un appartamento di via Stelvio a Legnano. La zona viene considerata tranquilla dai residenti. Un quartiere a pochi metri dal vecchio ospedale, considerato tranquillo senza troppe pretese e non così lontano dal centro cittadino. Nel pomeriggio di ieri la Procura di Busto Arsizio ha disposto il fermo di un uomo ritenuto coinvolto nella vicenda. Il sospettato è un operaio di 29 anni, residente a Robecco sul Naviglio in via Fratelli di Dio, di cui per ora non sono state fornite le generalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Escort uccisa a coltellate. Si cercano testimoni. Il fermato un suo stalker

Legnano, escort uccisa a coltellate: fermato un operaio, incastrato dai filmati - Un operaio di 29 anni residente a Robecco sul Naviglio è stato fermato a Legnano nell’ambito delle indagini sull’omicidio con coltellate della escort Vasilica Potincu, avvenuto sabato scorso nell’appartamento di via Stelvio. 🔗continua a leggere

