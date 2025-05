Esclusi dalla premialità per gli sforzi in pandemia | stato di agitazione per i lavoratori dell’ospedale di Tricase

I lavoratori dell'ospedale di Tricase, esclusi dalla premialità per gli sforzi durante la pandemia, sono entrati in stato di agitazione a causa del mancato rispetto degli accordi contrattuali. Sindacati e sanitari chiedono chiarimenti e si preparano a proclamare uno sciopero per tutelare i propri diritti e rivendicare il giusto riconoscimento.

TRICASE – La richiesta di chiarimenti sul mancato rispetto di alcuni istituti contrattuali, nei confronti dei sanitari dell'ospedale "Cardinale Panico" di Tricase, ora non basta più. Tanto che i sindacati proclamano lo stato di agitazione del comparto e avviano la procedura per uno sciopero.