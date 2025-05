Esce di strada con l’auto 68enne trasportata all’ospedale

Una donna di 68 anni è uscita di strada questa mattina a Calendasco, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'incidente, avvenuto intorno alle 8:30, ha coinvolto la guida di un'auto che, incrociando un autocarro, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, risultando trasportata in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente non è in pericolo di vita la donna finita fuori strada nella mattinata di giovedì 29 maggio lungo la strada di Calendasco. Intorno alle 8.30 la 68enne, alla guida della sua auto, incrociando un autocarro, ha perso il controllo del veicolo ed ha terminato la sua corsa a lato della.

