Esce di casa e scompare | ritrovato nella notte in un bosco

Dopo ore di apprensione, la scomparsa di un anziano di 86 anni a Isera si è conclusa nel modo migliore: è stato ritrovato nella notte in un bosco da oltre cinquanta soccorritori. La sua fuga, avvenuta mercoledì 28 maggio, aveva suscitato grande preoccupazione tra familiari e residenti.

È finita nel migliore dei modi, dopo ore di apprensione, la vicenda di un anziano 86enne di Isera, scomparso nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 maggio, dal paese e trovato ore dopo dagli oltre cinquanta soccorritori che si erano messi sulle sue tracce. L’anziano era uscito di casa per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Esce di casa e scompare: ritrovato nella notte in un bosco

