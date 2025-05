Esaote progetto ‘Made in Tuscany’ per ecografi ultima generazione

Esaote, leader italiano nel settore dell’imaging medicale, presenta a Firenze il progetto "Made in Tuscany", un’importante iniziativa che rafforza la produzione di ecografi di ultima generazione. Questa strategia punta a valorizzare il know-how toscano e a confermare l’impegno di Esaote nell’innovazione tecnologica e nella crescita del comparto sanitario.

Il Gruppo Esaote, primo produttore italiano e tra i leader mondiali nel settore dell'imaging medicale – ecografia, risonanza magnetica dedicata e information technology per la sanità – ha presentato oggi a Firenze, presso la sede della Regione Toscana, il progetto "Made in Tuscany", importante investimento industriale che consolida la presenza di Esaote sul territorio toscano e segna l'avvio di una nuova filiera dedicata al biomedicale. Il progetto è stato sviluppato in tre fasi, che hanno interessato il potenziamento delle infrastrutture, la logistica e la produzione, di cui le prime due hanno comportato un investimento di 8 milioni di euro.