Esame in due puntate da Niguarda a Sondrio

Scopri come l'esame di scintigrafia con leucociti marcati, fondamentale per diagnostics infezioni con accumulo di globuli bianchi, può essere effettuato in due puntate tra Niguarda e Sondrio grazie alla collaborazione tra ASST Niguarda e ASST Valtellina e Alto Lario. Questa innovativa organizzazione permette un percorso più semplice e efficiente, garantendo una diagnosi precisa e tempestiva.

Grazie alla collaborazione con l’ Asst Niguarda, la scintigrafia con leucociti marcati – esame diagnostico importante in caso di infezioni con accumulo di globuli bianchi – potrà essere portata a termine alla Medicina Nucleare dell’Asst Valtellina e Alto Lario. L’ innovazione organizzativa fra le due Asst consiste nella scomposizione delle fasi dell’esame: il paziente si reca presso Asst Niguarda per il prelievo ematico, la marcatura e la somministrazione e, a differenza di quanto sarebbe previsto dal protocollo standard, non torna più a Milano ma completa l’esame con l’acquisizione delle immagini nelle strutture sanitarie provinciali il giorno successivo, anche grazie alla recente installazione di una Spect Ct di ultima generazione alla Medicina Nucleare dell’Ospedale di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esame in due “puntate“ da Niguarda a Sondrio

