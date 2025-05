Esalazioni chimiche in azienda | operaio intossicato finisce in ospedale

Un operario coinvolto in una possibile intossicazione da esalazioni chimiche presso l’impianto di depurazione di via Verziano è stato ricoverato in ospedale. L’incidente potrebbe essere stato causato da un errore nella miscelazione di prodotti chimici, evidenziando l’importanza di procedure sicure e controlli accurati in azienda.

Potrebbe essere stato causato da un errore nella miscelazione di prodotti chimici il principio di intossicazione che, nella mattinata di oggi (giovedì 29 maggio), ha coinvolto un operaio impegnato presso l'impianto di depurazione idrica di via Verziano, nella zona sud della città. Secondo una.

