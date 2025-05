Errato conferimento di rifiuti la Lega | Cittadini legittimati a ' controllare' i vicini Divieti per fare cassa

Scopri come le recenti modifiche al codice di convivenza civile di Cesena introducono sanzioni e responsabilità solidale per l’errato conferimento di rifiuti, sollevando dubbi sulla loro efficacia e proporzionalità. I cittadini legittimati a controllare i vicini devono essere informati sulle nuove regole per evitare sanzioni e garantire una corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della legalità.

“Ennesima modifica del codice di convivenza civile del Comune di Cesena con nuove sanzioni e ipotesi di ‘responsabilità solidale’ del tutto inappropriate nel caso di errato conferimento o abbandono di rifiuti. C’è da tremare ogni volta che l’amministrazione a guida Pd mette mano a regole. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Errato conferimento di rifiuti, la Lega: "Cittadini legittimati a 'controllare' i vicini. Divieti per fare cassa"

