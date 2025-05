Errani Vavassori-Chan Nys Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Scopri orari, programmazione TV e streaming di Sara Errani e Andrea Vavassori al Roland Garros 2025, pronti a conquistare il torneo di doppio misto. La coppia, già vincitrice degli US Open, si prepara a brillare sui campi parigini, portando entusiasmo e talento anche in questa prestigiosa competizione.

Sara Errani e Andrea Vavassori giocheranno il torneo di doppio misto al Roland Garros, prodigandosi anche in questa specialità da aggiungere ai rispettivi impegni nei doppi di genere (con Jasmine Paolini e Simone Bolelli). La coppia è già perfettamente rodata, come testimonia il trionfo agli US Open dell’anno scorso, e ora sogna una nuova apoteosi nel secondo Slam della stagione. Gli azzurri, teste di serie numero 3 del tabellone sulla terra rossa di Parigi, esordiranno al primo turno contro il binomio formato dal monegasco Hugo Nys e dalla taiwanese Hao-ching Chan. I nostri portacolori partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare gli avversari in una specialità dove le sorprese sono all’ordine del giorno. 🔗 Leggi su Oasport.it