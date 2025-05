Eredità Lady Gucci pm | 5 anni e mezzo all’ex compagna di cella Patrizia Reggiani fragile e malata preda di appetiti insaziabili

Scopri i dettagli dell'intricata vicenda dell'eredità di Lady Gucci e il processo a Loredana Canò, ex compagna di Patrizia Reggiani. Un caso che coinvolge getti di intrighi, tensioni e vecchie alleanze nel mondo della moda e della cronaca nera milanese.

Milano, 29 maggio 2025 – La Procura di Milano ha chiesto cinque anni e sei mesi di carcere per Loredana Canò, ex compagna di cella e successivamente amica e assistente di Patrizia Reggiani, a processo con altri tre nella vicenda dell' eredità di Lady Gucci. Per Marco Chiesa, ai tempi consulente finanziario della madre Silvana Barbieri, è stata proposta invece una pena di 4 anni, mentre per Mario Wiel Marin e Marco Moroni di tre anni. Le accuse a vario titolo sono circonvenzione di incapace aggravata, furto, peculato e corruzione per l'esercizio della funzione, in merito alla gestione del patrimonio milionario avuto da Patrizia Reggiani in eredità dalla madre Silvana Barbieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Eredità Lady Gucci, pm: “5 anni e mezzo all’ex compagna di cella. Patrizia Reggiani fragile e malata, preda di appetiti insaziabili”

