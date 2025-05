Erba incolta sulla strada provinciale a contrada Fontechiaro a Francavilla al Mare | i residenti chiedono interventi urgenti

La presenza di erba incolta sulla strada provinciale a Contrada Fontechiaro a Francavilla al Mare sta causando disagi e preoccupazioni tra i residenti. Nonostante le ripetute segnalazioni alla Provincia di Chieti, ancora si attende un intervento urgente per mettere in sicurezza la zona.

La situazione della strada provinciale che attraversa la contrada Fontechiaro a Francavilla al Mare sta creando disagi e preoccupazioni tra i residenti, che segnalano il fatto che nonostante sia stata rivolta la richiesta alla Provincia di Chieti per la manutenzione e il taglio dell’erba lungo il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Erba incolta sulla strada provinciale a contrada Fontechiaro a Francavilla al Mare: i residenti chiedono interventi urgenti

"Movimenti franosi sulla strada provinciale 11": Bernabini (FdI) deposita una interrogazione provinciale - Sulla strada provinciale 11, i movimenti franosi sollevano preoccupazioni. Il consigliere provinciale Bernabini di FdI ha depositato un'interrogazione, chiedendo all'amministrazione se sia a conoscenza delle gravi condizioni del tratto verso Sogliano e Borghi, evidenziando i rischi e i disagi per i cittadini. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Erba Incolta Strada Provinciale Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Erbacce alte lungo la Mezzina:: La situazione ormai insostenibile; Erba alta, piano straordinario della Provincia: Già pulito il 60% delle strade. Crescita esponenziale dovuta a piogge e sole; «Troppe buche ed erba alta, superstrada Viterbo – Orte pericolosa»; Strade, tagli del 70% in Granda: erba alta, curve cieche e nessuna manutenzione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Erba incolta sulla strada provinciale a contrada Fontechiaro a Francavilla al Mare: i residenti chiedono interventi urgenti - La situazione della strada provinciale che attraversa la contrada Fontechiaro a Francavilla al Mare sta creando disagi e preoccupazioni tra i residenti, che segnalano il fatto che nonostante sia stata ... 🔗Secondo chietitoday.it

Strade provinciali, tagli del 70% in Granda: erba alta, curve cieche e nessuna manutenzione - Non è solo un problema di asfalto. Con gli annunciati tagli, non si potrà nemmeno procedere con il taglio dell'erba, come mostrano le immagini che ci arrivano dalla Valle Stura ... 🔗Segnala targatocn.it

"Erba alta sulla provinciale, aspettiamo l’incidente?" - Caro Carlino, se qualche responsabile dell’Amministrazione provinciale di Ferrara vuole recarsi sul posto e constatare di persona... Mi riferisco alla ... 🔗Come scrive msn.com