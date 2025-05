Equitazione | 4 italiani presenti alla Global Champions League di Cannes Fra loro Casadei

Quattro atleti italiani, tra cui Casadei, parteciperanno alla prestigiosa tappa di Cannes del Global Champions League, segnando un momento importante per l’equitazione internazionale. Dopo il successo a Piazza di Siena, la stagione di salto ostacoli si prepara a emozionare gli appassionati con questa entusiasmante competizione.

Dopo essersi messa alle spalle il Piazza di Siena, la stagione internazionale equestre è pronta a ripartire alla volta di nuovi emozionanti appuntamenti. L’evento che catturerà nei prossimi giorni l’attenzione degli appassionati di salto ostacoli sarà sicuramente la tappa di Global Champions League e Global Champions Tour di Cannes, in Francia: in programma dal 5 al 7 giugno. Nelle varie formazioni impegnate sui campi di gara transalpini, saranno ben 4 gli italiani presenti. Il primo è Emanuele Gaudiano che, dopo un tutt’altro che positivo Piazza di Siena, tornerà in sella per difendere i colori dei Rome Gladiators, mentre sotto lo stendardo dei Doha Falcons vi sarà quel Giacomo Casadei che sta continuamente crescendo e che nei prossimi ann i potrebbe diventare la punta di diamante del movimento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: 4 italiani presenti alla Global Champions League di Cannes. Fra loro Casadei

Cerca Video su questo argomento: Equitazione 4 Italiani Presenti Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Salto ostacoli: giovani siciliani a testa alta a Piazza di Siena; Piazza di Siena 2025, Italia terza nella Coppa delle Nazioni. Vincono gli USA davanti alla Francia; Davide Vitale incanta Piazza di Siena: 4° al Trofeo Loro Piana; Piazza di Siena, al via Concorso Ippico Internazionale di Roma: programma e dove vederlo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Equitazione paralimpica (paradressage) - All’interno di questa guida, scopriamo la storia completa dell’Equitazione Paralimpica, quali sono le regole, quali persone con disabilità possono praticare tale disciplina, le classificazioni ... 🔗Lo riporta abilitychannel.tv

Equitazione, Valentina Truppa “A disposizione delle nuove generazioni” - "Ho 39 anni, vado per i 40, spero di montare ancora per una decina d'anni ma devo anche pensare a cosa farò dopo... E non lo potrò decidere all'ultimo momento, si tratta di qualcosa per cui le ... 🔗Riporta msn.com