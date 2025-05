Enzo Raiola | Psg-Inter sarà una finale bellissima! Donnarumma futuro incerto

Enzo Raiola, famoso agente sportivo, analizza il futuro incerto di Gianluigi Donnarumma e si concentra sulla spettacolare finale di Champions League tra Psg e Inter. In un'intervista a Tuttosport, Raiola anticipa emozioni e sfide di una partita che promette di essere indimenticabile per il mondo del calcio.

Enzo Raiola, noto agente sportivo, in un’intervista a Tuttosport, ha parlato di Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg e prossimo avversario dell’Inter nella finale di Champions League. FINALE – Intervistato da Tuttosport, il noto procuratore sportivo Enzo Raiola, ha parlato anche della prossima finale di Champions League tra Psg e Inter. Proprio la squadra francese ha nel portiere Gianluigi Donnarumma il suo asso nella manica. Queste le sue parole: « C he partita sarà Psg-Inter? Sarà una finale bellissima. Seppur con percorsi diversi, sono arrivate meritatamente in fondo. L’Inter è partita subito benissimo, mentre per il Psg è stata una strada più in salita, visti i risultati iniziali. 🔗 Leggi su Inter-news.it