Entrano nel vivo i lavori per realizzare la vasca di espansione sul fiume Ventena partono gli scavi

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della vasca di espansione sul fiume Ventena, con l'avvio degli scavi. L'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano invita i cittadini a partecipare a un importante incontro informativo martedì 3 giugno alle 20.30 presso la sala del Consiglio.

Entrano nel vivo i lavori per realizzare la vasca di espansione sul fiume Ventena. L’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano e i tecnici referenti del progetto invitano i cittadini a partecipare all’incontro in programma martedì, 3 giugno, alle 20.30, nella sala del Consiglio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Entrano nel vivo i lavori per realizzare la vasca di espansione sul fiume Ventena, partono gli scavi

Cerca Video su questo argomento: entrano vivo Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Ponte sull’Elsa, cantieri al via: 600 giorni di lavori per rifarlo. Previsti sei mesi di chiusura. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vanzago, quarto binario. I lavori entrano nel vivo: sottopasso chiuso un anno - Dopo la ripartenza dei lavori alla fine del mese di gennaio ... con l’impresa per definire insieme il modo migliore per realizzare questo intervento di demolizione dei due edifici con il ... 🔗Scrive ilgiorno.it

Milazzo, aree portuali e viabilità: i lavori entrano nel vivo - Nel frattempo, l’Autorità portuale ha aggiudicato la gara per realizzare la nuova viabilità nelle aree comprese tra il molo di sottoflutto, la via Nino Bixio e la via Tonnara. Ad eseguire i lavori ... 🔗Secondo messina.gazzettadelsud.it

Entrano nel vivo i lavori per il Nodo Ferroviario Sud: scattano i divieti in due zone di Japigia - Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del Nodo Ferroviario di Bari ... non meno di 48 ore prima dell’inizio dei lavori per informare i cittadini e realizzare le opere atte a garantire la ... 🔗baritoday.it scrive