Enrico Fedele | Per me Conte dovrebbe andare via da vincente tifosi delusi con un secondo posto

Enrico Fedele esprime la sua opinione sul futuro di Antonio Conte e sul Napoli, sottolineando che, a suo avviso, sarebbe meglio per il tecnico lasciare la squadra da vincente. Le sue parole, rilasciate a Radio Marte, offrono uno spunto di riflessione sul rapporto tra l’allenatore e i tifosi delusi dal secondo posto della squadra partenopea.

Ai microfoni di Radio Marte, l’ex dirigente sportivo, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e della permanenza di Antonio Conte in panchina. Ecco i principali aspetti evidenziati: “L’ho detto e lo ribadisco, per me Conte dovrebbe andare via da vincente, almeno così farei io”. “Perchè se dovesse rimanere poi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

