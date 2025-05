Enorme chiazza marrone nel mare di Posillipo | che cosa è successo |VIDEO

Un'enorme chiazza marrone nel mare di Posillipo rappresenta ancora una volta l'impatto degli scarichi fognari che, dopo un temporale, si sono riversati nel mare più pregiato di Napoli. Scopri cosa è successo e guarda i video di questa drammatica ondata di inquinamento ambientale.

È successo di nuovo. Il mare di Posillipo si è tinto di marrone. Un'ondata di scarichi fognari si è riversata nel mare più pregiato della città subito dopo il temporale che ha colpito la città verso ora di pranzo. La chiazza di melma si è estesa per chilometri, com'è possibile vedere dai video. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Enorme chiazza marrone nel mare di Posillipo: che cosa è successo |VIDEO

