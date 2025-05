Energia Pichetto | Necessari investimenti su reti digitali e sistemi di accumulo

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin evidenzia l’importanza di investimenti strategici in reti digitali e sistemi di accumulo per modernizzare e rendere più efficiente il sistema elettrico italiano. La crescita delle energie rinnovabili, la digitalizzazione e l’elettrificazione dei consumi sono pilastri fondamentali di questa trasformazione energetica.

(Adnkronos) – “Digitalizzazione, aumento della produzione da rinnovabili, un sistema sempre più decentralizzato, elettrificazione dei consumi sono elementi che disegnano un nuovo assetto per la rete elettrica nazionale”. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in occasione dell’apertura della XIII edizione del Festival dell’Energia, in programma a Lecce fino al 31 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it