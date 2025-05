Enel i lavoratori incrociano le braccia contro i nuovi turni | Decisione caotica

I lavoratori Enel di Ostuni tornano in sciopero per protestare contro i nuovi turni di lavoro imposti dall'azienda, denunciano una decisione caotica che compromette le condizioni lavorative. La mobilitazione, prevista con due ore di astensione, si aggiunge alla protesta giĂ iniziata lo scorso 12 maggio.

OSTUNI - Questa mattina, giovedì 29 maggio, i lavoratori di Enel scendono nuovamente in sciopero per protestare contro lo stravolgimento degli orari di lavoro imposto dall'azienda. La mobilitazione, che prevede due ore di astensione dal lavoro, segue il primo sciopero del 12 maggio, quando in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Enel, i lavoratori incrociano le braccia contro i nuovi turni: "Decisione caotica"

