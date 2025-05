Enaip domani la sfilata di moda

Domani sera alle 21, piazza della Libertà a Cesena si trasformerà nella cornice glamour dell’evento di fine anno dei corsi IeFP di Enaip, intitolato “Bright Side of the School”. Un’occasione imperdibile per scoprire le creazioni dei futuri stilisti e vivere un momento di socialità e stile nel cuore della città.

L’appuntamento è per domani alle 21 in piazza della Libertà a Cesena, quando la grande piazza divenuta simbolo di socializzazione della città ospiterà la passerella glamour dell’evento di fine anno dei corsi di formazione IeFP di Enaip. L’edizione 2025, con il patrocinio del Comune di Cesena, prende il titolo di “Bright Side of the School”: un invito a scoprire e celebrare il lato luminoso della scuola, dove creatività, talento e passione prendono forma. Un messaggio positivo che si tradurrà in uno spettacolo unico, con le collezioni ideate e realizzate dalle allieve e allievi, frutto del percorso formativo e del loro impegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Enaip, domani la sfilata di moda

