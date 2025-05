Emma Marrone | come la musica ha vinto sul tumore

Scopri come Emma Marrone, con il suo coraggio e la passione per la musica, ha affrontato e vinto la battaglia contro il tumore alle ovaie. La sua esperienza è un potente esempio di resilienza, dimostrando che la musica può essere una fonte di speranza e forza nei momenti più difficili. Leggi tutto su Donne Magazine.

La cantante racconta la sua battaglia contro il tumore alle ovaie e il potere della musica. La forza di Emma Marrone: una storia di resilienza e speranza su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Emma Marrone: come la musica ha vinto sul tumore

Emma Marrone festeggia il compleanno con emozione e stile - Emma Marrone festeggia il suo 41° compleanno con emozione e stile, condividendo momenti di riflessione sull'amore e la perdita. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Musica dalla cameretta: la prima intervista a Emma; Tanti auguri a Emma, la regina del pop italiano; Emma Marrone festeggia 41 anni: la cena, la torta e quel messaggio commovente; Emma Marrone celebra 41 anni con un commovente ricordo del padre scomparso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Emma Marrone ricorda la lotta al tumore ovarico: «Mamma e papà sono crollati, a salvarmi è stata la rabbia» - Durante l’evento annuale “Ieo per le donne”, organizzato dall’Istituto Europeo di Oncologia, la cantante ha condiviso la sua esperienza: «Mi ha torturato per 10 anni, questo maledetto. Ogni volta che ... 🔗Segnala msn.com

Emma si apre sulla sua lotta contro il cancro alle ovaie e svela i risvolti più drammatici: “L’ho scoperto per caso” - Emma Marrone ha scelto di raccontarsi senza filtri, dal palco dell’evento “Ieo con le donne”, organizzato dall’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Un racconto crudo, sincero e toccante, nel quale ... 🔗Riporta informazione.it

Emma Marrone e il dramma vissuto: “Pensavo di non farcela, mi ha salvata…” - Emma Marrone è tra le cantanti più amate. La donna ha da poco compiuto gli anni e per l’occasione ha ripercorso la sua vita in ... 🔗Lo riporta msn.com

Emma - APNEA (Official Video – Sanremo 2024)