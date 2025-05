Emiliano Bigica conferma | Resto a Sassuolo per lavorare con i giovani

Emiliano Bigica conferma il suo impegno a Sassuolo, desideroso di continuare a lavorare con i giovani e contribuire allo sviluppi delle nuove generazioni di talenti. Nonostante l’eliminazione dai playoff scudetto, il suo amore per il club e la sua passione per la formazione dei giovani rimangono forti.

"Resto a Sassuolo, ho ancora un anno di contratto e, a prescindere da questo, spero di rimanere il più a lungo possibile, perché mi piace lavorare qui, con i giovani, e vedere i loro progressi". Il giorno dopo la bruciante eliminazione della Primavera neroverde dai playoff scudetto resta un pizzico di delusione, ci mancherebbe. Ma restano anche tre anni di fila tra le prime quattro d’Italia, restano uno scudetto e una Spercoappa e resta, soprattutto, il ‘paletto’ che il tecnico neroverde Emiliano Bigica mette sulla prossima stagione. Facendo capire che non si molla, ma si ricomincia, e se la squadra cambierà – il Primavera 1 ha regole ‘anagrafiche’ ben chiare – non ne cambierà la guida, con buona pace dei tanti che seguivano e seguono Bigica per fargli fare il ‘salto’ nei grandi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emiliano Bigica conferma: "Resto a Sassuolo per lavorare con i giovani"

Cosa riportano altre fonti

Emiliano Bigica conferma: "Resto a Sassuolo per lavorare con i giovani" - Dopo l'eliminazione dai playoff, Bigica ribadisce il suo impegno con il Sassuolo Primavera, mirando a nuovi successi. 🔗Scrive sport.quotidiano.net

Sassuolo-Bigica, la favola continua. Il mister firma un cotratto biennale - L’accordo e le parole per comunicarlo, prima di tutto: "Sarà ancora Emiliano Bigica a guidare ... Il rinnovo, per Bigica, è anche la conferma di una quotazione decisamente rilevante come ... 🔗Riporta msn.com