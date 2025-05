Emilia Romagna 8mila imprese aperte nei primi 3 mesi del 2025 | ma il saldo è negativo

Nel primo trimestre del 2025, l'Emilia-Romagna ha registrato 8.324 nuove imprese, ma il saldo negativo di 641 aziende evidenzia le sfide del tessuto imprenditoriale regionale. Con oltre 432.000 imprese attive, la regione mantiene un ruolo centrale nell'economia italiana, nonostante la leggera diminuzione del numero di imprese.

Bologna, 29 maggio 2025 - Sono 8.324 le nuove imprese aperte nei primi tre mesi del 2025 in Emilia-Romagna. Considerando, nello stesso lasso di tempo, 8.965 chiusure il risultato è un saldo negativo di 641 aziende, per un totale complessivo di 432.247 realtà imprenditoriali attive in regione. E' quanto emerge dalle elaborazioni di Unioncamere Emilia-Romagna sull'andamento demografico delle imprese al 31 marzo scorso. Chiusure in calo rispetto al 2024. Agricoltura, silvicoltura e pesca. Industria. Costruzioni. Servizi. L'andamento per forma giuridica. Chiusure in calo rispetto al 2024. In dettaglio, viene evidenziato nello studio, nel periodo compreso tra gennaio e marzo, le cessazioni sono diminuite "decisamente scendendo a quota 8.