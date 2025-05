Emicrania c’è la svolta Perugia partecipa alla lotta al mal di testa

Scopri come l'equipe del Centro Cefalee di Perugia si impegna attivamente nella lotta contro l'emicrania, contribuendo all'elaborazione delle nuove linee guida italiane per il trattamento farmacologico. Un passo importante per migliorare la qualità di vita di chi soffre di mal di testa nella nostra regione.

L’equipe del Centro cefalee dell’Azienda ospedaliera di Perugia parteciperà "attivamente" all’elaborazione delle nuove linee guida italiane per il trattamento farmacologico dell’emicrania. Lo ha annunciato la professoressa Lucilla Parnetti, direttrice della Clinica neurologica del dipartimento di medicina dell’Università degli Studi di Perugia. L’equipe è guidata dalla professoressa Paola Sarchielli, responsabile del Centro, e dalla dottoressa Ilenia Corbelli, dirigente medico neurologo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Il documento, pubblicato sulla rivista scientifica Cephalalgia - considerata punto di riferimento internazionale per la ricerca sulle cefalee - rappresenta una sintesi "aggiornata e rigorosa" delle più avanzate strategie terapeutiche, dal trattamento acuto fino alla prevenzione dell’emicrania. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emicrania, c’è la svolta. Perugia partecipa alla lotta al mal di testa

