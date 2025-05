Emergenza umanitaria a Gaza il Consiglio comunale di Bari | Stop a rapporti commerciali con Israele

Il Consiglio Comunale di Bari ha approvato con 22 voti a favore un ordine del giorno in cui si condanna le azioni di Israele contro i palestinesi a Gaza, chiedendo la messa in pausa dei rapporti commerciali con Israele. Questa decisione si inserisce nel contesto dell’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza e riflette la posizione della città di Bari su un tema di grande attualità e rilevanza internazionale.

Con 22 voti a favore il Consiglio comunale di Bari ha approvato un ordine del giorno con cui si condannano le azioni dello stato d'Israele contro i palestinesi a Gaza. Il provvedimento è stato presentato dal consigliere Michele Laforgia

