Emergenza territoriale presidio del 118 e guardia medica | anche Viserba avrà il suo ambulatorio

A Viserba, anche il presidio del 118 e la guardia medica troveranno una nuova sede presso gli spazi civici di via Mazzini 22, grazie ad un accordo temporaneo con l'ASL Romagna. Questa iniziativa garantisce un servizio di emergenza territoriale più vicino e efficiente per i cittadini della zona.

Sono stati approvati, in questi giorni, gli atti per l’utilizzo gratuito e temporaneo degli spazi civici situati a Viserba, in via Mazzini 22, all'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Una concessione finalizzata alla realizzazione del progetto di “Emergenza territoriale, presidio del 118. 🔗 Leggi su Riminitoday.it