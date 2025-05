Emergenza casa il Comune | Ci appelliamo ai proprietari | offrite gli immobili e vi arriveranno incentivi

In risposta all'emergenza abitativa, il Comune invita i proprietari a mettere a disposizione i propri immobili, offrendo incentivi e garanzie per favorire l'accesso alle abitazioni alle famiglie in difficoltà. Con questa misura, l’amministrazione si impegna a sostenere sia le famiglie che i proprietari, garantendo una soluzione concreta e condivisa.

Emergenza abitativa, l’amministrazione mette in campo una misura a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto e si fa garante con i proprietari delle case. La giunta ha approvato questa mattina, 29 maggio, la delibera che ha stabilito cornice, contenuti e investimento sulla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Emergenza casa, il Comune: "Ci appelliamo ai proprietari: offrite gli immobili e vi arriveranno incentivi"

Emergenza casa, Lattuca: "L'alternativa al Novello è niente, raddoppiare l'Imu ai proprietari di immobili sfitti" - L'emergenza casa a Cesena evidenzia il blocco di Novello e la necessità di riforme, tra cui raddoppiare l'IMU sugli immobili sfitti, per incentivare la messa a disposizione degli alloggi. 🔗continua a leggere

