Emergenza carceri il nuovo report di Antigone | Sovraffollamento al 133% 91 suicidi nel 2024 e record di detenuti minori

L’emergenza carceraria in Italia è sempre più allarmante: il report di Antigone rivela un sovraffollamento che tocca il 133% e una tragica corsa ai suicidi, con 91 casi già nel 2024. "I detenuti sono senza respiro", afferma il documento, mettendo in luce un sistema in crisi. Questo non è solo un problema di giustizia, ma un grido d’allerta per tutta la società, che deve riflettere su come riformare un sistema che si sta sgret

«I detenuti sono senza respiro, gli operatori sono senza respiro». Camicia con queste parole, l'ultimo report pubblicato giovedì 29 maggio dall'associazione Antigone, dal titolo, appunto, " Senza respiro ", che fotografa, ancora una volta, una realtà carceraria italiana sempre più critica, segnata da sovraffollamento, carenze strutturali, disagio psichico e da un aumento di detenuti minori negli IPM della Penisola. Secondo i dati raccolti dal rapporto, il sovraffollamento con la carenza di strutture adeguate resta uno dei principali problemi: con oltre 62mila detenuti (5mila unità in più in due anni) e una capienza che continua a ridursi (900 posti in meno nello stesso periodo), il tasso medio di affollamento reale tocca il 133%.

Gaza, ex detenuti palestinesi: "Abusi sessuali e scariche elettriche dell'Idf, appesi al soffitto come animali macellati, Israele arresta chiunque, senza accuse né avvocati" - Il REPORT

Un recente rapporto del Centro palestinese per i diritti umani (PCHR) denuncia gravi abusi subiti dai detenuti palestinesi a Gaza, in particolare dopo il 7 ottobre 2023.

