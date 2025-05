Emergenza abbandoni e randagismo Oasi Ohana stanzia 5 mila euro per le sterilizzazioni di massa

L'Oasi Ohana investe 5 mila euro per combattere l'emergenza abbandoni e il randagismo, offrendo sterilizzazioni gratuite a cani randagi e padronali in difficoltà. Un gesto concreto per tutelare il benessere degli animali e alleviare la pressione sull'assistenza locale.

Di fronte all'immobilismo delle istituzioni e a tantissimi abbandoni e recuperi che stanno mettendo a dura prova la struttura del rifugio, arriva la decisione: "Paghiamo noi le sterilizzazioni dei cani randagi e dei padronali i cui padroni siano in difficoltà". Cinquemila euro, per metà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Emergenza abbandoni e randagismo, Oasi Ohana stanzia 5 mila euro per le sterilizzazioni di massa

Ne parlano su altre fonti

Emergenza abbandoni e randagismo, Oasi Ohana stanzia 5 mila euro per le sterilizzazioni di massa - I fondi provengono dal 5x1000 e da una raccolta che partirà a breve. L'iniziativa è sostenuta totalmente dall'associazione e senza aiuti o contributi istituzionali ... 🔗agrigentonotizie.it scrive

ANIMALI Randagismo a Foggia: allarme rosso per cani e cuccioli abbandonati - L’associazione animalista A Largo Raggio denuncia il totale abbandono da parte del Comune di una situazione fuori controllo ... 🔗Come scrive statoquotidiano.it

Emergenza randagismo in Calabria: appello di Gaia Animali & Ambiente al presidente Mattarella per una soluzione definitiva - L'articolo Emergenza randagismo in Calabria: appello di Gaia Animali & Ambiente al presidente Mattarella per una soluzione definitiva proviene da Vita da Cani. Emergenza randagismo in Calabria ... 🔗Secondo msn.com

CIRO M CANI UNA VERA OASI PER I RANDAGI 18 OTT