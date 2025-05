elon musk lascia l amministrazione trump

Elon Musk lascia il suo ruolo di consigliere di Donald Trump, dopo aver cercato di ridurre e riformare la burocrazia federale senza i risultati sperati. L'imprenditore ha annunciato la fine del suo incarico, ringraziando il presidente per l'opportunità di contribuire alle politiche governative.

Elon Musk lascia il suo ruolo governativo di consigliere di punta del presidente americano Donald Trump dopo aver guidato gli sforzi per ridurre e riformare la burocrazia federale, ottenendo però molto meno di quanto sperasse. “Poiché il mio mandato come dipendente speciale del governo sta volgendo al termine, vorrei ringraziare il presidente Donald Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi”, ha scritto Musk in un post su X, aggiungendo che la missione del DOGE – il Dipartimento per l’Efficienza Governativa guidato proprio da Musk, ndr – “ non potrà che rafforzarsi nel tempo, diventando uno stile di vita in tutto il governo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it