Elon Musk ha lasciato il suo incarico nel governo Trump

Elon Musk ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal ruolo di consulente speciale del governo Trump, dopo circa quattro mesi. Il founder di Tesla e SpaceX ha dichiarato di voler tornare a concentrarsi sui suoi progetti e aziende, ringraziando il presidente per l’opportunità . Vuoi scoprire i motivi di questa scelta e come potrebbe influenzare il futuro delle sue imprese?

Elon Musk ha ufficialmente annunciato l’uscita dal suo ruolo di consulente speciale del governo Trump, dopo poco piĂą di quattro mesi. Il miliardario, fondatore di Tesla e SpaceX ha dichiarato mercoledì sera su X, la piattaforma da lui controllata, di voler tornare a concentrarsi sulle sue aziende, ringraziando il presidente Donald Trump per «l’opportunitĂ di ridurre la spesa pubblica». La rottura era nell’aria da settimane. Musk aveva criticato apertamente l’ultima legge fiscale approvata dalla Casa Bianca, accusandola di aumentare il deficit e di ostacolare il lavoro del suo team, il Doge (Department of Government Efficiency), nato per ridurre la spesa pubblica americana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Elon Musk ha lasciato il suo incarico nel governo Trump

