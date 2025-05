elon musk deluso dalla legge di bilancio si dimette dal governo trump e lo critica

Elon Musk si dimette dal governo di Donald Trump, esprimendo forte delusione per la legge di bilancio, che ritiene comprometta il suo lavoro di consulente per l'efficienza. La sua critica rivela le tensioni tra il mondo della tecnologia e le scelte politiche, segnando un momento rilevante nel panorama economico e politico.

Elon Musk ha annunciato le sue dimissioni dal governo di Donald Trump, dopo aver espresso “delusione” per il megaprogetto fiscale e di bilancio del repubblicano che, secondo lui, “compromette” il suo lavoro di consulente per l’efficienza. Il magnate della tecnologia di origine sudafricana aveva affermato che il disegno di legge di Trump avrebbe aumentato il deficit e compromesso il lavoro del Dipartimento per l’Efficienza Governativa ( DOGE ), che ha licenziato decine di migliaia di persone Musk, che era una presenza costante al fianco di Trump prima di ritirarsi per concentrarsi sulle sue attivitĂ Space X e Tesla, si è anche lamentato del fatto che il DOGE fosse diventato un “capro espiatorio” per l’insoddisfazione nei confronti dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it