Elly Schlein i fedelissimi fuori controllo | Presto si vota!

Elly Schlein, segretaria del PD, si mostra fiduciosa dopo i risultati delle comunali a Genova e Ravenna e punta a ripetersi alle regionali dell'autunno. Secondo quanto riportato dal Foglio, i suoi sostenitori credono in un futuro successo, nonostante le sfide dell'attuale scenario politico.

La segretaria del Pd Elly Schlein sarebbe su di giri per i risultati delle comunali a Genova e Ravenna e certa di bissare questo successo alle regionali del prossimo autunno. Lo rivela il Foglio, che riporta le parole di alcuni dirigenti vicini alla leader dem: “Male che va vinciamo 5 a 1 ma se il centrodestra continua a essere diviso in Veneto, potremmo anche fare 6 a 0”. Ed è allora, secondo i vertici del Partito democratico, che il governo potrebbe cadere. “Bisogna tenersi pronti ”: questo quanto Schlein starebbe continuando a dire ai suoi. Secondo i fedelissimi della segretaria, alla premier Giorgia Meloni addirittura converrebbe andare al voto prima della fine naturale della legislatura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, i fedelissimi fuori controllo: "Presto si vota!"

Elly Schlein, l'unica a volere più immigrati in tutta Europa - Elly Schlein si distingue in Europa per la sua apertura verso una maggiore immigrazione, contrastando la retorica di altri politici. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Elly Schlein, i fedelissimi fuori controllo: Presto si vota! | .it; La Schlein fuori dalla realtà: “Elly si immagina premier, via al totoministri”; Silvia Salis, perché è una martellata in testa ad Elly Schlein; Giuseppe Conte, FdI: Chiudi baracca, pubblicità ingannevole | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Schlein con la sua compagna Paola Belloni al Quirinale: la prima volta di Elly per la festa della Repubblica - Nel palazzo del Nazareno non l’hanno mai vista arrivare. A Roma viene pochissimo. E a un evento istituzionale non ha mai partecipato. Ma stavolta Paola Belloni, trentenne compagna di ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Elezioni amministrative e referendum, la scommessa di Schlein per blindarsi nel campo largo - «Siamo pronti», dice Elly Schlein, con lo spirito un po’ guascone che viene a chi le spara grosse. D’altra parte oggi si ... 🔗iltempo.it scrive

Minacce esterne e interne. Gli ostacoli sul percorso di Schlein & co - Tra gennaio e febbraio al massimo il Partito democratico terrà il suo congresso, dove la segretaria dem vuole che sia esplicitata la sua candidatura alla poltronissima di palazzo Chigi. Ma nel partito ... 🔗ilfoglio.it scrive

La #pensionata #sarda contro Elly #Schlein: “Vada a lavorare!”