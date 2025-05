Elkann ribalta la Juve | chi arriva dalla Francia e che fine fa Giuntoli

Scopri come la Juventus sta vivendo una rivoluzione silenziosa nelle sue gerarchie con l'arrivo di Damien Comolli dalla Francia, mentre si fa strada il destino di Giuntoli. Un nuovo corso per i bianconeri firmato da John Elkann, tra cambiamenti nella dirigenza e strategie inedite per rilanciare il club.

Parte dalla Francia la rivoluzione silenziosa di John Elkann nel cuore della Juventus. Il nuovo direttore generale bianconero sar√† Damien Comolli, che ieri ha rassegnato le dimissioni da presidente del Tolosa. Ex uomo di RedBird, 52 anni, francese, noto per la sua capacit√† di scoprire e valorizzare talenti, risponder√† direttamente all'amministratore delegato Maurizio Scanavino e avr√† un ruolo di primo piano nell'area sportiva, affiancando Cristiano Giuntoli nelle decisioni tecniche e operative. Si tratta di capire quanto invece cambier√† il ruolo dell'ex direttore sportivo del Napoli, arrivato a Torino due anni fa e responsabile, secondo molti, della tribolata ultima stagione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Elkann ribalta la Juve: chi arriva dalla Francia (e che fine fa Giuntoli)

