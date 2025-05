Elisabetta Gregoraci come Elena D’Amario | indossa l’abito leopardato da quasi 3mila euro

Scopri il fascino irresistibile dell'abito leopardato indossato da Elisabetta Gregoraci, un look primaverile amatissimo dalle star. Questo capo elegante, firmato da un prestigioso stilista e dal prezzo vicino ai 3.000 euro, ha già conquistato anche Elena D'Amario. Continua a leggere per svelare tutti i dettagli di questa tendenza di stagione!

Qual è l'abito della primavera più amato dalle star? Quello leopardato indossato da Elisabetta Gregoraci, precedentemente sfoggiato anche da Elena D'Amario: ecco chi lo ha firmato e quanto costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Elisabetta Gregoraci come Elena D’Amario: indossa l’abito leopardato da quasi 3mila euro

