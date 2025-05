Elicotteri e aerei militari su Roma oggi il motivo

Oggi a Roma il cielo è popolato da elicotteri e aerei militari, un’immagine che anticipa le celebrazioni della Festa della Repubblica il 2 giugno. Queste esercitazioni rappresentano un momento di orgoglio e un ricordo del ruolo fondamentale delle forze armate italiane nel mantenimento della pace e della sicurezza.

Roma si sveglia con lo sguardo rivolto verso l'alto. In questi giorni, il cielo della Capitale è solcato da elicotteri e aerei militari impegnati nelle esercitazioni per la parata del 2 Giugno, la Festa della Repubblica. Un appuntamento fisso, carico di simbolismo, che ogni anno richiama l'attenzione dei cittadini e accende un'emozione difficile da spiegare a parole. Nonostante si conosca perfettamente il motivo di quei rombi nel cielo, veder passare quei velivoli – perfettamente coordinati, imponenti, a volte fragorosi – suscita sempre una scossa.