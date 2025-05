Elezioni Rixi | La proroga sulle opere fa perdere i fondi

Le elezioni portano sempre con sé tensioni e cambiamenti. Il segretario della Lega in Liguria, Rixi, lancia l'allerta: la proroga sulle opere rischia di farci perdere fondi vitali. Con lo Skymetro in Valbisagno in bilico, la scadenza è imminente. È un momento cruciale che evidenzia come le scelte politiche influenzino direttamente il futuro delle infrastrutture. Sarà interessante vedere come questa situazione si svilupperà e quali implicazioni avrà per i cittadini.

Il segretario della Lega in Liguria: “Si è chiuso un ciclo iniziato nel 2015. Sullo Skymetro in Valbisagno non c’è più tempo: ci sono regole”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Elezioni, Rixi: “La proroga sulle opere fa perdere i fondi”

