Eleonora Evi Pd recita 2030 degli Articolo 31 in Aula | Con Dl sicurezza rischiamo democratura

Durante un intervento in Aula alla Camera, Eleonora Evi del Pd ha recitato il testo di legge 2030 degli Articolo 31, sottolineando che con il DL Sicurezza si rischia una "democratura". La deputata ha evidenziato le preoccupazioni sul primo provvedimento, evidenziando come, secondo lei, il Governo abbia deciso di accentuare i rischi per la democrazia.

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2025 Con Dl sicurezza rischiamo "democratura", il Governo l'ha deciso fin dal primo provvedimento contro i rave", così Eleonora Evi in aulal alla Camera, dopo aver recitato il tsto di 2030 degli Articolo 31 cambiano alcune parole, come "Giorgia è ancora Presidente". Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

