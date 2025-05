Elena Leonardi Fdi Da Matteo Ricci parole gravissime sui medici marchigiani Se ha prove denunci è un suo dovere

La senatrice Elena Leonardi di Fratelli d'Italia ha condannato duramente le parole di Matteo Ricci, ritenendole gravissime e accuse che richiedono prove concrete. In un contesto delicato come quello dei medici marchigiani, è fondamentale che le dichiarazioni siano supportate da fatti verificabili e, in assenza di queste, si auspica una denuncia ufficiale.

ROMA – Secondo la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli D’Italia, «Le affermazioni di Matteo Ricci, che ha evocato il clima intimidatorio nei confronti dei medici marchigiani, sono gravissime. Ci auguriamo che siano supportate dai fatti, tali da essere oggetto di denuncia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Elena Leonardi, Fdi «Da Matteo Ricci parole gravissime sui medici marchigiani. Se ha prove denunci, è un suo dovere»

Cerca Video su questo argomento: Elena Leonardi Fdi Matteo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Seduta 309ª (XIX legislatura) (28.05.2025). 🔗Su questo argomento da altre fonti

Leonardi, 'maglia nera mobilità passiva Marche è della sinistra' - Dopo la stoccata dell'europarlamentare dem Matteo Ricci ... replica della coordinatrice regionale e senatrice di Fratelli d'Italia Elena Leonardi. "I numeri sono chiari e inequivocabili ... 🔗Secondo ansa.it

FdI, nuovi ingressi per personale Penitenziaria nelle Marche - Verso nuovi ingressi nella polizia penitenziaria anche nelle Marche. Lo annuncia la coordinatrice di Fratelli d'Italia Marche, senatrice Elena Leonardi che scrive: "prosegue l'impegno del Governo Melo ... 🔗Da ansa.it

Leonardi 'con Acquaroli invertita la rotta, Pd vive su Marte' - Lo scrive in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia e coordinatrice del partito nelle Marche Elena Leonardi ... che hanno affossato la Regione. Matteo Ricci, allora dirigente nazionale ... 🔗Come scrive msn.com