Elden Ring | Alex Garland vuole Kit Connor come protagonista?

Alex Garland punta su Kit Connor come protagonista per l'atteso adattamento cinematografico di Elden Ring. Questo progetto, che unisce la maestria narrativa del regista a un universo videoludico affascinante, potrebbe segnare una nuova era per i film tratti da giochi. Con l'industria dell'intrattenimento in continua evoluzione, la scelta di un giovane talento come Connor è un segno che il futuro del cinema si tingerà sempre più di gaming. Chi sarà il prossimo eroe?

Il regista Alex Garland sembra voglia Kit Connor, che ha già diretto in Warfare, come protagonista dell'adattamento di Elden Ring. Alex Garland sembra aver trovato il protagonista del suo film Elden Ring, l'adattamento del popolare videogioco targato Bandai Namco Entertainment in fase di sviluppo. Le fonti di Deadline sostengono infatti che il regista voglia collaborare nuovamente con Kit Connor, che ha diretto in Warfare. La possibile star del film Il film di Elden Ring verrà prodotto da A24 e, per ora, il coinvolgimento di Kit Connor, conosciuto dagli spettatori per aver recitato nella serie Heartstopper, non è stato confermato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Elden Ring: Alex Garland vuole Kit Connor come protagonista?

Il regista del film di Elden Ring, Alex Garland, è un grande fan del gioco: ecco quante volte l’ha finito

Il regista Alex Garland, noto per film come Ex Machina e Annihilation, è un grande fan di Elden Ring.

Cerca Video su questo argomento: Elden Ring Alex Garland Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

È in arrivo il film live-action tratto da Elden Ring e a dirigerlo sarà Alex Garland; Alex Garland dirigerà il live action di Elden Ring; Perché Alex Garland è la scelta giusta per il film di Elden Ring; Tranquilli, Alex Garland conosce Elden Ring più di molti di voi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Elden Ring, ci sono novità sul film di Alex Garland: tutto quello che sappiamo!

Lo riporta cinema.everyeye.it: Facciamo il punto su Elden Ring, atteso adattamento diretto da Alex Garland del popolare videogioco: ecco tutto quello che sappiamo finora ...

Elden Ring: Alex Garland vuole Kit Connor come protagonista?

Come scrive movieplayer.it: Il regista Alex Garland sembra voglia Kit Connor, che ha già diretto in Warfare, come protagonista dell'adattamento di Elden Ring.

Elden Ring, è in arrivo il film live-action e a dirigerlo sarà Alex Garland

Secondo wired.it: Il videogioco fantasy scritto da George R.R. Martin continua a crescere, con spin-off e un adattamento cinematografico ...