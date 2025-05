Educazione ambientale la 3D della Camelia Matatia trionfa al concorso nazionale ' Gormiti – The New Era Game'

La 3D della Camelia Matatia ha trionfato al concorso nazionale Gormiti – The New Era Game, un innovativo progetto di educazione ambientale che ha visto oltre 2.000 studenti da tutta Italia sfidarsi a Jesi. Promosso da Grotte di Frasassi e Rainbow, l'iniziativa mette in risalto l'impegno per la tutela del nostro pianeta attraverso un'esperienza educativa coinvolgente e simbolo di bellezza naturale.

Oltre 2mila studenti da tutta Italia si sono sfidati al Palazzetto dello Sport “E. Triccoli” di Jesi per il progetto educativo Gormiti – The New Era Game, promosso da Grotte di Frasassi, simbolo di bellezza naturale e impegno per l’ambiente in collaborazione con Rainbow. Le classi finaliste. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Educazione ambientale, la 3°D della Camelia Matatia trionfa al concorso nazionale 'Gormiti – The New Era Game'

All’IPSAR Matteotti incontro su educazione ambientale e gastronomia sostenibile - (?? Campo content non trovato) 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Educazione ambientale insieme alle Penne Nere e al Cai - A lezione di educazione ambientale con gli Alpini di Castellamonte e gli istruttori del Club Alpino di Cuorgnè. E’ iniziato con una riuscita e interessante gita alla scoperta delle montagne della ... 🔗Si legge su primailcanavese.it

Educazione ambientale, i podcast “Un Mare di Storie” di Recchi tra le proposte del MIM per le scuole. NOTA - invita le scuole secondarie di primo e secondo grado a organizzare attività didattiche dedicate all’educazione ambientale. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza del valore del mare ... 🔗Lo riporta orizzontescuola.it

Educazione ambientale, al via il progetto con 12 istituti comprensivi e 3 superiori - Con il primo appuntamento al liceo Gargallo, ha preso oggi il via il Pon (progetto di offerta formativa) “Educazione ambientale-Le quattro erre dell’ambiente: ridurre, recuperare, riusare, riciclare”. 🔗Scrive siracusaoggi.it