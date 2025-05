Editoria Italpress sbarca in Cina e firma un’intesa con CCTV+

Italpress amplifica la propria presenza internazionale con l’ingresso in Cina, siglando un importante accordo di partnership con CCTV+. Questa collaborazione rafforza l’espansione globale dell’agenzia di stampa italiana, già attiva in Medio Oriente, aprendo nuove opportunità di informazione e collaborazione con uno dei più grandi gruppi mediatici mondiali.

Continua l’espansione internazionale dell’agenzia di stampa Italpress che, dopo il recente accordo di Riyadh con l’agenzia di stampa dell’Arabia Saudita SPA (Saudi Press Agency), ha siglato un prestigioso accordo di partnership con la CCTV+, che fa parte di CMG (China Media Group), il più importante gruppo editoriale cinese che comprende anche la televisione di Stato CCTV e l’agenzia di stampa video multimediale internazionale CCTV+. Questa nuova partnership permetterà ad Italpress di poter diffondere i suoi contenuti multimediali e video in Cina ed al contempo di poter utilizzare video e dell’agenzia CCTV+ per i propri format video e per i propri abbonati in Italia ed all’estero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Editoria, sbarca in Cina e sigla accordo con CCTV+ Agenzia di stampa; Editoria, Italpress sbarca in Cina e sigla accordo con CCTV+; Italpress sbarca in Cina grazie all’accordo con CCTV+; Editoria, Li Xia “Accordo Italpress-CCTV+ apre nuove strade”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Editoria, Italpress sbarca in Cina e sigla accordo con CCTV+ - Continua l’espansione internazionale dell’agenzia di stampa Italpress che, dopo il recente accordo di Riyadh con l’agenzia di stampa dell’Arabia Saudita SPA (Saudi Press Agency), ha siglato un prestig ... 🔗Si legge su msn.com

Italpress sbarca in Cina grazie all’accordo con CCTV+ - Dopo il recente accordo a Riyadh con la Saudi Press Agency, Italpress ha siglato una partnership con la CCTV+. 🔗msn.com scrive

Italpress sbarca in Cina e sigla accordo con CCTV+ - Continua l’espansione internazionale dell’agenzia di stampa Italpress che, dopo il recente accordo di Riyadh con l’agenzia di stampa dell’Arabia Saudita SPA (Saudi Press Agency), ha siglato un prestig ... 🔗Si legge su msn.com