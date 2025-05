Edison accelera su transizione energetica investimenti per 12 mld in 2023-24

Edison punta a consolidare la propria leadership nella transizione energetica con investimenti di 12 miliardi di euro nel biennio 2023-2024, segnando un impegno concreto verso la sostenibilità. Nel 2023, l’azienda ha già ridotto l’intensità carbonica del 15%, continuando a rafforzare il proprio ruolo nell’energia pulita e innovativa.

Un miliardo e duecento milioni di investimenti nel biennio 2023-2024 per quanto riguarda la transizione energetica, con una riduzione del 15% dell’intensità carbonica nel solo anno appena trascorso. Edison accelera in ambito sostenibilità, come spiegato dai vertici della società nell’ambito di ‘Futuro in corso’, evento di presentazione della Relazione su gestione, sostenibilità e governance svoltosi a Milano. Le attività nell’ambito dei tre pilastri della strategia di Edison (rinnovabili e flessibilità, gas supply e green gas; clienti e servizi), come illustrato dall’ad Nicola Monti, hanno rappresentato per la prima volta oltre la metà dell’Ebitda 2024 della società, avvicinando il Gruppo ai suoi obiettivi 2030 che prevedono tali attività costituire il 70% della marginalità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Edison accelera su transizione energetica, investimenti per 1,2 mld in 2023-24

