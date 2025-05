Eddie Murphy e Il blindato dell' amore | prime immagini e trama del film prossimamente su Prime Video

Scopri le prime immagini e la trama di *Il blindato dell'amore*, il nuovo Amazon Original con Eddie Murphy, diretto da Tim Story. Dal 6 agosto disponibile in streaming su Prime Video, questa commedia promette grandi risate e sorprendenti avventure d'amore.

L'attore americano è protagonista di un nuovo film Amazon Original diretto da Tim Story che vedremo in streaming dal 6 agosto. Ecco foto e trama di Il blindato dell'amore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Eddie Murphy e Il blindato dell'amore: prime immagini e trama del film prossimamente su Prime Video

