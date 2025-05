Ed Gale stuntman di Chucky e Howard tra Hollywood e controversie scompare a 61 anni

Ed Gale, il leggendario stuntman dietro ai volti iconici di Chucky e Howard, ci ha lasciati a soli 61 anni, ma il suo impatto sul cinema degli anni '80 rimarrà eterno. La sua carriera è un riflesso delle controversie e delle innovazioni che hanno caratterizzato quell'epoca dorata del grande schermo. Con la sua scomparsa, si riaccende il dibattito sull'eredità dei film cult e sui veri eroi invisibili dietro le quinte. Un tributo a chi ha

Ed Gale, attore e stuntman statunitense, ha lasciato un segno indelebile nel cinema degli anni '80 con interpretazioni indimenticabili. Il 27 maggio, a Los Angeles, il mondo del cinema ha appreso della sua scomparsa all'età di 61 anni. La notizia è stata annunciata con un toccante messaggio su Facebook dalla nipote Kayse Gale, che ha

Ed Gale è morto a 61 anni: ha interpretato Chucky in La Bambola Assassina

Il mondo del cinema horror piange la scomparsa di Ed Gale, celebre attore noto per aver portato in vita il famoso protagonista Chucky in "La Bambola Assassina".

