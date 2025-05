Ecco il vero volto e l’altezza di Beethoven | ricostruiti con tecniche di medicina forense

Scopri come le avanzate tecniche di medicina forense di Cicero Moraes hanno permesso di ricostruire in modo realistico il vero volto e l'altezza di Ludwig van Beethoven, offrendo una nuova prospettiva sulla sua immagine storica. Questo affascinante procedimento unisce arte e scienza per svelare i dettagli nascosti di una delle più grandi icone musicali di tutti i tempi.

Cicero Moraes, grafico 3D ed esperto di Medicina forense, Cicero Moraes ha ricostruito il vero volto di Ludwig van Beethoven grazie a sofisticate tecniche di approssimazione facciale.

