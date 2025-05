Ecco i Cronisti in classe È la grande festa dei giornalisti in erba Il trionfo delle Orsini

"Scopri come i giovani cronisti di Cronisti in Classe di Imola incarnano la passione, curiosità e attenzione al mondo del giornalismo, diventando protagonisti di una grande festa dedicata alle future voci dell'informazione. Un’esperienza che li vede coinvolti, aggiornati e pronti a far sentire la propria voce con entusiasmo e determinazione."

Passione, curiosità, attenzione e ordine. Poi, essere sempre aggiornati e anche un po’ ‘rompiscatole’. Sono queste le caratteristiche che, per gli studenti e le studentesse imolesi di Cronisti in Classe, un giornalista deve avere. Lo dicono, senza paura e freni, alzando la mano e facendo sentire la propria voce nella sala polivalente della Banca di Imola, che ha accolto più di 50 allievi per la cerimonia di premiazione dell’annuale edizione del campionato di giornalismo, promosso e ideato dal nostro quotidiano. Un’iniziativa longeva che dura da più di vent’anni. Ieri, la mattina nel cuore del centro storico è partita con il piede giusto: il sole batte sui tetti dei palazzi e, tra il via vai dei cittadini e dei lavoratori, si aggiunge quello delle classi che in tutta fretta si avvicinano alla sede della Banca di Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco i Cronisti in classe. È la grande festa dei giornalisti in erba. Il trionfo delle Orsini

Cronisti in classe. Gli studenti reporter che stupiscono sempre - Nella straordinaria cornice della sala Eden, gli studenti reporter hanno conquistato il palco per celebrare la cerimonia finale del "Campionato di giornalismo", giunto alla sua 23ª edizione. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

‘Cronisti in classe’, la grande festa. Vincono le Filopanti di Budrio; Cronisti in classe. E’ qui la grande festa . La Fermi sul podio; Ecco i Cronisti in classe. È la grande festa dei giornalisti in erba. Il trionfo delle Orsini; Cronisti in classe. E’ qui la grande festa . La Fermi sul podio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ecco i Cronisti in classe. È la grande festa dei giornalisti in erba. Il trionfo delle Orsini - Primo posto agli alunni dell’Ic7 grazie a un focus sull’alluvione. Le testimonianze da Montecatone di Sante Zennaro in seconda piazza. Terze le ragazze del Visitandine Malpighi: il racconto della ceri ... 🔗Riporta ilrestodelcarlino.it

’Cronisti in classe’, la grande festa. Vincono le Filopanti di Budrio - Gli alunni delle scuole medie della provincia hanno conquistato il gradino più alto del podio. Nella cerimonia al Carlton più di 350 studenti: al secondo posto i Salesiani e al terzo il Kinder College ... 🔗Si legge su msn.com

"Cronisti in classe". Domani la festa finale - Il ventesimo anno di vita di "Cronisti in classe" si conclude domani mattina con la cerimonia ... con le massime autorità cittadine per fare festa insieme più che per ricevere riconoscimenti. Certo è ... 🔗Da ilrestodelcarlino.it