È morto Francesco Mallardo il superboss di camorra era ai domiciliari in clinica

È morto oggi, 29 maggio, Francesco Mallardo, il notorissimo superboss di camorra e leader di rilievo dell'omonimo clan e dell'Alleanza di Secondigliano. Dopo essere stato in domicilio in una clinica, il suo decesso rappresenta un importante episodio nel contesto criminale napoletano. Continua a leggere per saperne di più.

È deceduto oggi, 29 maggio, Francesco Mallardo, ritenuto ai vertici dell'omonimo clan e dell'Alleanza di Secondigliano; da pochi giorni era ricoverato in una struttura riabilitativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - È morto Francesco Mallardo, il superboss di camorra era ai domiciliari in clinica

Camorra, morto il superboss Francesco Mallardo: aveva 74 anni - È morto a 74 anni Francesco Mallardo, noto come “Ciccio ‘e Carlantonio”, il celebre superboss della camorra di Giugliano. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

È morto Francesco Mallardo, il superboss di camorra era ai domiciliari in clinica - È deceduto oggi, 29 maggio, Francesco Mallardo, ritenuto ai vertici dell'omonimo clan e dell'Alleanza di Secondigliano; da pochi giorni era ricoverato ... 🔗Da fanpage.it