È morto Ed Gale l’attore di Chucky – La Bambola Assassina e Howard il papero

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Ed Gale, attore e stuntman statunitense celebre per aver interpretato Chucky e Howard il Papero negli anni ’80. La sua perdita, avvenuta a Los Angeles all'età di 61 anni, segna la fine di un’epoca di ruoli iconici e memorabili.

Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles martedì 27 maggio Ed Gale, attore e stuntman statunitense noto per i suoi ruoli insoliti e memorabili nel cinema degli anni ’80. Aveva 61 anni. La notizia è stata data dalla nipote Kayse Gale con un messaggio su Facebook, tra dolore e ironia: «È con il cuore pesante e una bara sorprendentemente leggera che annunciamo l’improvvisa scomparsa di nostro zio, Ed Gale. Ha preso il suo ultimo applauso e ora è protagonista nell’aldilà. Partì per la California a vent’anni con 41 dollari in tasca e un sogno. E non si è mai voltato indietro». Dal papero Howard alla bambola assassina: chi era Ed Gale. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - È morto Ed Gale, l’attore di “Chucky – La Bambola Assassina” e “Howard il papero”

