È morto Ed Gale l’attore che interpretava Chucky ne La Bambola Assassina aveva 61 anni

È morto a 61 anni Ed Gale, l’attore noto per aver interpretato Chucky nella saga di "La bambola assassina". La notizia è stata condivisa dalla nipote Kayse Gale sui social, lasciando un grande vuoto nel mondo dell’horror cinematografico.

