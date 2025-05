È morto Ed Gale fu Chucky nel cult La bambola assassina

Addio a Ed Gale, celebre attore e stuntman statunitense noto per aver interpretato il celebre Chucky nel film cult "La bambola assassina" del 1988 e i suoi sequel. La sua scomparsa è stata annunciata dalla nipote sui social, lasciando un ricordo indelebile nel cuore degli appassionati del genere horror.

È morto Ed Gale, attore e stuntman statunitense noto soprattutto per aver interpretato Chucky nel cult La bambola assassina del 1988 e in due sequel. Lo ha annunciato la nipote con un breve post sui social: «Con il cuore pesante e una bara sorprendentemente leggera annunciamo la morte di nostro zio. Ha fatto il suo ultimo inchino e ora è protagonista nell'aldilà». Affetto da nanismo (era alto 103 centimetri), ha recitato in più di 130 produzioni per il cinema e la televisione fra film, spot pubblicitari e serie. Aveva 61 anni. Non solo la bambola Chucky: la carriera di Ed Gale. «Era arrivato in California ad appena 20 anni, con 41 dollari e un sogno», ha proseguito la nipote.

Ed Gale è morto a 61 anni: ha interpretato Chucky in La Bambola Assassina - Il mondo del cinema horror piange la scomparsa di Ed Gale, celebre attore noto per aver portato in vita il famoso protagonista Chucky in "La Bambola Assassina". 🔗continua a leggere

